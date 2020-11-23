Потеря выручки до 70%, помощи правительства - ноль: рестораторы о локдауне выходного дня

“Дело в том, что рестораны в большинстве своем — мы говорим и о больших ресторанах, и о небольших, семейных, о кофейнях — большинство имеют большую часть выручки именно в выходные, в среднем по отрасли это — больше 50%. То есть, базово, из-за введения карантина выходного дня мы имеем минус 50% выручки. Но, это еще не вся беда”, — рассказал собеседник.

Он отметил, что в случае с магазинами и ТРЦ, часть потока с выходного дня перешла на будни. С ресторанами же такая история не происходит — в будни посещаемость не повышается.

“Более того, мы в течении первой же недели увидели прогнозируемое снижение посещаемости и в будни, что объяснимо, и связано с тем, что для обычных граждан рестораны, кофейни, места общественного питания снова "стали заразны“. С точки зрения государства, там опасно — значит туда не нужно идти. И в будни, соответственно, еще упала. То есть мы можем говорить, условно, за полную неделю, и сейчас это только подтверждается, в среднем выручка упала на 70%. Это приводит к тому, что люди, которые заняты в этом бизнесе, по сути потеряли работу... И каждый ресторан принимает уже тяжелый выбор — то ли часть людей уволена в результате, то ли все стали получать на 50-70% меньше”, — отмечает глава УРА.

По его словам, в то же время прежние расходы рестораторов никуда не делись, такие как арендная плата за помещение и налоги.

“Все обязательные платежи остались, не смотря на уверения премьер-министра о том, что есть некая помощь. Такой помощи не было, и сейчас ее тоже нет. Хотелось бы её увидеть, услышать, почувствовать, но её нет. Есть ряд специфических моментов, связанных с тем, что даже та помощь, о которой говорит Кабинет министров — доступ к дешевым кредитам — рестораны в большинстве своем не имеют доступ к этим кредитам. Это, опять же, связано с законодательными ограничениями, связанными с тем, что ресторан, продавая алкоголь, не имеет права на получение льготных кредитов. Нет никакой помощи, её быть не может в той законодательной структуре, которая сейчас присутствует”, — заявил он.

На вопрос о финансовой составляющей вопроса — каковы убытки ресторанного бизнеса в денежном эквиваленте — Трахачев подчеркнул, что для каждого объекта ситуация разнится.

“Если это кофейня небольшая, то за месяц выручка условно может быть 200 тыс. грн оборот. Если большой ресторан, то это может быть 2 млн грн оборот. Если в среднем говорить по Украине, то 900 тыс. — 1 млн грн — оборот среднего объекта общественного питания. Вот, считайте, этот миллион превращается в 300 тыс., при том, что аренду нужно заплатить полностью, налоги нужно заплатить полностью. Это однозначный убыток, этот бизнес не может существовать при такой модели. Соответственно, многие объекты приняли решение уже, в первую же неделю, закрыться до лучших времен”, — сказал он.

Собеседник упомянул и о части объектов, заточенных на доставку. Но, по его словам, это — отдельная ниша в сфере общественного питания.

“Далеко не всю еду можно доставлять в формате доставки. Не может обычный ресторан, который не занимался до этого доставкой, вдруг взять и начать заниматься доставкой — так же этот объект может начать заниматься чем угодно, какой-то другой деятельностью. От Кабинета министров звучит, что якобы дана возможность работать на доставке. Это не правда, это на самом деле отсутствие такой возможности”, — добавил Трахачев.

Говоря о возможности введения в Украине полноценного “локдауна”, он указал, что ресторанный бизнес — против, и все же подчинится, если правительство примет решение о жестких карантинных мерах по всей стране.

Как сообщал УНН, правительство 11 ноября ввело “карантин выходного дня” — на три пары выходных до конца ноября.

В эти дни не должно работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что бизнес, на который негативно влияет карантин “выходного дня”, будет получать поддержку и правительство имеет рецепты такой помощи.

Однако позже Президент Владимир Зеленский упрекнул Премьера в том, что он не очень часто общается с представителями бизнеса.