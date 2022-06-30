Бегство россиян со Змеиного: в МВД говорят, украинские силы нивелировали весь чф рф в этой части Черного моря

ukru
13:44 • 34855 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 58875 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 54500 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 33134 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 61487 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 60674 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 101638 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 117582 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125687 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 113040 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 49047 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 43676 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 46799 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 39180 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 27903 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 101638 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 103338 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 243836 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 273575 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 210360 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 39180 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 117582 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104720 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 122406 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124772 просмотра
Актуальное
Бегство россиян со Змеиного: в МВД говорят, украинские силы нивелировали весь чф рф в этой части Черного моря

Бегство россиян со Змеиного: в МВД говорят, украинские силы нивелировали весь чф рф в этой части Черного моря

Киев • УНН

 • 190190 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Бегство российских сил с острова Змеиный является достижением, ведь украинские защитники фактически нивелировали весь черноморский флот рф в этой части Черного моря. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Мы должны понимать о том, что остров Змеиный для россиян после того, как мы уничтожили крейсер "Москва", они считали что они сделают с острова Змеиный некую скалу-авианосец, на который они поставят ПВО и смогут контролировать всю эту часть Черного моря", – отметил Денисенко.

Он назвал тот факт, что россиян выбили отсюда, огромной победой ВСУ.

"Мы фактически нивелировали весь черноморский флот в этой части акватории Черного моря. В принципе, они не могут вообще ничего сейчас сделать, кроме, к сожалению, обстрелов со своих кораблей ракетами класса "Калибр", – сказал Денисенко.

Относительно того, вернутся ли оккупанты на остров, Денисенко заметил, что "они будут делать попытки, я уверен в этом". 

Ранее

Оперативное командование "Юг" сообщило, что этой ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео ударов украинских военных по российским оккупантам на острове Змеиный.

Сегодня минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы