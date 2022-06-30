Бегство россиян со Змеиного: в МВД говорят, украинские силы нивелировали весь чф рф в этой части Черного моря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Бегство российских сил с острова Змеиный является достижением, ведь украинские защитники фактически нивелировали весь черноморский флот рф в этой части Черного моря. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, пишет УНН.
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"Мы должны понимать о том, что остров Змеиный для россиян после того, как мы уничтожили крейсер "Москва", они считали что они сделают с острова Змеиный некую скалу-авианосец, на который они поставят ПВО и смогут контролировать всю эту часть Черного моря", – отметил Денисенко.
Он назвал тот факт, что россиян выбили отсюда, огромной победой ВСУ.
"Мы фактически нивелировали весь черноморский флот в этой части акватории Черного моря. В принципе, они не могут вообще ничего сейчас сделать, кроме, к сожалению, обстрелов со своих кораблей ракетами класса "Калибр", – сказал Денисенко.
Относительно того, вернутся ли оккупанты на остров, Денисенко заметил, что "они будут делать попытки, я уверен в этом".
Ранее
Оперативное командование "Юг" сообщило, что этой ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео ударов украинских военных по российским оккупантам на острове Змеиный.
Сегодня минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".