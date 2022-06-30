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Втеча росіян зі Зміїного: у МВС кажуть, українські сили нівелювали весь чф рф у цій частині Чорного моря

Втеча росіян зі Зміїного: у МВС кажуть, українські сили нівелювали весь чф рф у цій частині Чорного моря

Київ • УНН

 • 190191 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Втеча російських сил з острова Зміїний є здобутком, адже українські захисники фактично нівелювали весь чорноморський флот рф у цій частині Чорного моря. Про це заявив радник голови МВС Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Ми повинні розуміти про те, що острів Зміїний для росіян після того, як ми знищили крейсер "Москва", вони вважали що вони зроблять з острова Зміїний таку собі скелю-авіаносець, на який вони поставлять ППО і зможуть контролювати всю цю частину Чорного моря", - зазначив Денисенко.

Він назвав той факт, що росіян вибили звідси, величезною перемогою ЗСУ.

"Ми фактично нівелювали весь Чорноморський флот в цій частині акваторії Чорного моря. В принципі, вони не можуть взагалі нічого зараз зробити, крім, на жаль, обстрілів зі своїх кораблів ракетами класу "Калібр", - сказав Денисенко.

Щодо того, чи повернуться окупанти на острів, Денисенко зауважив, що "вони будуть робити спроби, я впевнений в цьому". 

Раніше

Оперативне командування "Південь" повідомило, що цієї ночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео ударів українських військових по російських окупантах на острові Зміїний.

Сьогодні міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

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