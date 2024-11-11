ВСУ сдерживают 50 тысяч военных рф в Курской области - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о сдерживании 50 тысяч российских военных в Курской области. Эта группировка не может быть переброшена на другие направления ударов по территории Украины.
Вооруженные силы Украины сдерживают в курской области 50 тыс. личного состава рф, которые благодаря курской операции не могут быть направлены на другие направления ударов россии по Украине. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Подробный доклад Главкома Сырского. Фронт, прежде всего это наше Кураховское направление, другие направления также в Донецкой области. Внимательно - по Курской операции. Там наши ребята сдерживают достаточно значительную группировку российских войск - 50 тысяч личного состава армии оккупанта, которые благодаря курской операции не могут быть направлены на другие направления ударов России на нашей территории
Напомним
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