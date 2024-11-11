ВСУ сдерживают 50 тысяч военных рф в Курской области - Зеленский

Вооруженные силы Украины сдерживают в курской области 50 тыс. личного состава рф, которые благодаря курской операции не могут быть направлены на другие направления ударов россии по Украине. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Подробный доклад Главкома Сырского. Фронт, прежде всего это наше Кураховское направление, другие направления также в Донецкой области. Внимательно - по Курской операции. Там наши ребята сдерживают достаточно значительную группировку российских войск - 50 тысяч личного состава армии оккупанта, которые благодаря курской операции не могут быть направлены на другие направления ударов России на нашей территории - сказал Зеленский.

Напомним

Украинский чиновник заявил Reuters, что следующие 4-5 месяцев станут решающими в войне из-за возможного возвращения Трампа. Победа Трампа может повлиять на помощь Украине и ее шансы на вступление в НАТО.