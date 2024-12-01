ВСУ отбили 111 атак оккупантов: где идут самые ожесточенные бои на фронте

ukenru
Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 70123 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 115903 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 132094 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 138180 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 136037 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 126232 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 112769 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 126106 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 132269 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 132038 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новые правила бронирования: что изменилось с сегодняшнего дня и как забронировать работника

Новые правила бронирования: что изменилось с сегодняшнего дня и как забронировать работника

 • 20643 просмотра
Зеленский ведет дипломатическую игру с Трампом - Politico

Зеленский ведет дипломатическую игру с Трампом - Politico

 • 28068 просмотра
В Киев с визитом прибыли высокопоставленные чиновники ЕС

В Киев с визитом прибыли высокопоставленные чиновники ЕС

 • 41489 просмотра
Удар рф по маршрутке в Херсоне: уже 11 пострадавших

Удар рф по маршрутке в Херсоне: уже 11 пострадавших

 • 30388 просмотра
Оборона на Покровском направлении очень сложная - Литвин

Оборона на Покровском направлении очень сложная - Литвин

 • 24148 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 126654 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 124787 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 138684 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 149806 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 170209 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 72952 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 67010 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 89001 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 100087 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 97264 просмотра
Актуальное
ВСУ отбили 111 атак оккупантов: где идут самые ожесточенные бои на фронте

ВСУ отбили 111 атак оккупантов: где идут самые ожесточенные бои на фронте

Киев  •  УНН

 • 7050 просмотра

Read in English

На каких направлениях сосредоточились оккупанты

С начала суток на фронте произошло 111 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты и дальше сосредотачивают усилия на Кураховском, Покровском, Времовском направлениях и на Курщине. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.

Продолжают потерпеть от российских артиллерийских обстрелов приграничных районов Черниговской и Сумской областей. Сегодня пострадали ряд населенных пунктов, среди которых Нововасиловка, блесна, Гремячка, Бачевск, Леоновка и Карповичи.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили шесть штурмов вражеских вблизи местной Старицы, Тихого и Волчанской, продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пытались продвинуться к нашим позициям в районах Лозовой, Кругляковки и Зеленой Рощи. Два боестолкновения продолжаются. Агрессор также увеличил количество атак до шести на Луганском направлении. Атаковал вблизи Дружелюбовки, Грековки, Григоровки, Тернов и Торского. Два боестолкновения сейчас продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники отбили одну атаку оккупантов в районе временного Яра. На Донецком направлении Враг пять раз пытался идти вперед в районе Торецка и в направлении Щербиновки. В настоящее время продолжается бой.

Активность больного сохраняется и на Покровском направлении. 22 раза за сегодня здесь начались столкновения разной интенсивности. Отражены вражеские атаки в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, желтого и Млечного. Сейчас еще продолжается пять боестолкновений. Ожесточенные бои продолжаются на Кураховском направлении . Вблизи Берестков, Солнцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Ганновки в течение дня произошло 33 боевых столкновения, 14 атак оккупантов продолжаются.

На Времовском направлении агрессор 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Константинопольского, Трудового, Великой Новоселки, Новоселки, Нового Комара и Новодаровки, девять боестолкновений продолжаются.

На Курщине украинские защитники отражают шесть атак захватчиков, всего на направлении за сегодня произошло 12 бойцов.

"На последних направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Украинские войска истощают врага вдоль по всей линии боевого столкновения и в тылу", - сообщили в Генштабе.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина
chernigovЧернигов
sumyСумы
kharkivХарьков