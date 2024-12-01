ВСУ отбили 111 атак оккупантов: где идут самые ожесточенные бои на фронте

С начала суток на фронте произошло 111 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты и дальше сосредотачивают усилия на Кураховском, Покровском, Времовском направлениях и на Курщине. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.

Продолжают потерпеть от российских артиллерийских обстрелов приграничных районов Черниговской и Сумской областей. Сегодня пострадали ряд населенных пунктов, среди которых Нововасиловка, блесна, Гремячка, Бачевск, Леоновка и Карповичи.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили шесть штурмов вражеских вблизи местной Старицы, Тихого и Волчанской, продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пытались продвинуться к нашим позициям в районах Лозовой, Кругляковки и Зеленой Рощи. Два боестолкновения продолжаются. Агрессор также увеличил количество атак до шести на Луганском направлении. Атаковал вблизи Дружелюбовки, Грековки, Григоровки, Тернов и Торского. Два боестолкновения сейчас продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники отбили одну атаку оккупантов в районе временного Яра. На Донецком направлении Враг пять раз пытался идти вперед в районе Торецка и в направлении Щербиновки. В настоящее время продолжается бой.

Активность больного сохраняется и на Покровском направлении. 22 раза за сегодня здесь начались столкновения разной интенсивности. Отражены вражеские атаки в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, желтого и Млечного. Сейчас еще продолжается пять боестолкновений. Ожесточенные бои продолжаются на Кураховском направлении . Вблизи Берестков, Солнцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Ганновки в течение дня произошло 33 боевых столкновения, 14 атак оккупантов продолжаются.

На Времовском направлении агрессор 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Константинопольского, Трудового, Великой Новоселки, Новоселки, Нового Комара и Новодаровки, девять боестолкновений продолжаются.

На Курщине украинские защитники отражают шесть атак захватчиков, всего на направлении за сегодня произошло 12 бойцов.

"На последних направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Украинские войска истощают врага вдоль по всей линии боевого столкновения и в тылу", - сообщили в Генштабе.