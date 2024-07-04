Все, кто сотрудничает с оккупантами, в том числе ведет бизнес с россиянами – враги Украины - нардеп

Все, кто сотрудничает с оккупантами, в том числе ведет бизнес с представителями рф – враги Украины. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадий Касай.

Все, кто сотрудничает сегодня с оккупантами – враги нашего государства, это моя принципиальная позиция, о которой я с начала полномасштабной войны говорю. Поэтому это не ок, нужно, чтобы компетентные органы это проверяли и если это так – принять по ним (тем? Кто ведет бизнес с представителями рф – ред.) решения соответствующие - подчеркнул Касай.

Кроме того, по его словам, сотрудничество с компаниями, не платящими налоги – тоже позорно. "У нас война и поэтому нам нужно, чтобы бюджет наполнялся и, чтобы мы могли защищать нашу страну", - пояснил нардеп.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Omega Terminal S.A. Ипатова служит основным прикрытием для ее руководителя – гражданина рф Ипатова, позволяющим ему спокойно работать в Украине. Согласно открытым данным, швейцарская компания Ипатова является учредителем одноименной украинской компании "Омега Терминал-Украина".

Примечательно, что эта компания россиянина работает с компанией "Аттолло Гранум" через которую одесские бизнесмены Гроза и Науменко попытались сохранить контроль над зерновым терминалом "Олимпекс".

"Аттолло Гранум" также фигурирует в нескольких уголовных производствах по фактам уклонения от уплаты налогов, а также с большой вероятностью активно сотрудничает с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным. Ипатов также руководит еще одной швейцарской компанией Грозы и Науменко - GNT Europe SA.

Эта компания не просто входит в агрохолдинг GNT Group Грозы и Науменко, она владеет в Украине долями в ряде компаний, которые продолжают работать и после широкомасштабного вторжения россии. Более того, некоторые даже подозреваются в сером экспорте зерновых.