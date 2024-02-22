ВС ВСУ предупредили об угрозе пусков ракет Х-22 на фоне приближения российских Ту-22м3 к границе

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  33831 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  149804 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  185932 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  172696 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  198480 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  214051 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  188491 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  205499 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  381580 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  338669 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

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Новости по теме

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ВС ВС Украины предупредили о возможных пусках ракет Х-22, поскольку российские бомбардировщики Ту-22м3 приблизились к восточной границе Украины.

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Тарас Котов раскритиковал законопроект о перезагрузке БЭБ авторства народного депутата Ярослава Железняка.

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Как руками бизнеса убрать общественный контроль? - глава СОК БЭБ возмущен законопроектом Железняка

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Депутат Южанина готова инициировать проверку относительно поездок директора-распорядителя ФГВФЛ Светланы Рекрут за границу.

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Партизаны разведали фортификации россиян в Крыму и оставили "подарки" оккупантам

Партизаны проводили разведку российских укреплений в оккупированном Крыму и оставляли "подарки" захватчикам.

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Партизаны разведали фортификации россиян в Крыму и оставили "подарки" оккупантам

На Львовщине застройщики незаконно спускают озеро, чтобы не подтопить коттеджи - Садовый

Застройщики незаконно снизили уровень воды в озере возле Брюховичей во Львовской области, чтобы избежать затопления новопостроенных коттеджей на рекреационных землях.

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На Львовщине застройщики незаконно спускают озеро, чтобы не подтопить коттеджи - Садовый

Армия рф потеряла почти 400 военных за сутки на Лимано-Купянском направлении, в том числе 5 человек пополнили обменный фонд

За минувшие сутки в ожесточенных боях на Лиманско-Купянском направлении украинские военные уничтожили 138 единиц российского оружия и военной техники, а также обезвредили 97 вражеских беспилотников.

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Армия рф потеряла почти 400 военных за сутки на Лимано-Купянском направлении, в том числе 5 человек пополнили обменный фонд

В столичном озере заметили пятно, вероятно, из нефтепродуктов: начато расследование

Расследование было начато после того, как на озере в Оболонском районе Киева были обнаружены маслянистые пятна, которые могут свидетельствовать о сбросе нефтепродуктов, загрязняющих воду.

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В столичном озере заметили пятно, вероятно, из нефтепродуктов: начато расследование

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о демобилизации срочников

Президент Зеленский подал в парламент законопроект о демобилизации срочников.

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Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о демобилизации срочников

На блокпостах при въезде в Луганск фиксируют очереди, проверяют всех мужчин - ОВА

Российские оккупанты проверяют всех мужчин на блокпостах при въезде в Луганск и планируют закрыть травмпункт в Должанске, сообщил глава Луганской областной военной администрации.

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На блокпостах при въезде в Луганск фиксируют очереди, проверяют всех мужчин - ОВА

Экс-нардепа Рабиновича будут судить за государственную измену

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование против бывшего народного депутата Украины Вадима Рабиновича по обвинению в государственной измене и направило дело в суд.

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Экс-нардепа Рабиновича будут судить за государственную измену