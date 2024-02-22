ВС ВСУ предупредили об угрозе пусков ракет Х-22 на фоне приближения российских Ту-22м3 к границе
ВС ВС Украины предупредили о возможных пусках ракет Х-22, поскольку российские бомбардировщики Ту-22м3 приблизились к восточной границе Украины.
Как руками бизнеса убрать общественный контроль? - глава СОК БЭБ возмущен законопроектом Железняка
Тарас Котов раскритиковал законопроект о перезагрузке БЭБ авторства народного депутата Ярослава Железняка.
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
Депутат Южанина готова инициировать проверку относительно поездок директора-распорядителя ФГВФЛ Светланы Рекрут за границу.
Партизаны разведали фортификации россиян в Крыму и оставили "подарки" оккупантам
Партизаны проводили разведку российских укреплений в оккупированном Крыму и оставляли "подарки" захватчикам.
На Львовщине застройщики незаконно спускают озеро, чтобы не подтопить коттеджи - Садовый
Застройщики незаконно снизили уровень воды в озере возле Брюховичей во Львовской области, чтобы избежать затопления новопостроенных коттеджей на рекреационных землях.
Армия рф потеряла почти 400 военных за сутки на Лимано-Купянском направлении, в том числе 5 человек пополнили обменный фонд
За минувшие сутки в ожесточенных боях на Лиманско-Купянском направлении украинские военные уничтожили 138 единиц российского оружия и военной техники, а также обезвредили 97 вражеских беспилотников.
В столичном озере заметили пятно, вероятно, из нефтепродуктов: начато расследование
Расследование было начато после того, как на озере в Оболонском районе Киева были обнаружены маслянистые пятна, которые могут свидетельствовать о сбросе нефтепродуктов, загрязняющих воду.
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о демобилизации срочников
Президент Зеленский подал в парламент законопроект о демобилизации срочников.
На блокпостах при въезде в Луганск фиксируют очереди, проверяют всех мужчин - ОВА
Российские оккупанты проверяют всех мужчин на блокпостах при въезде в Луганск и планируют закрыть травмпункт в Должанске, сообщил глава Луганской областной военной администрации.
Экс-нардепа Рабиновича будут судить за государственную измену
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование против бывшего народного депутата Украины Вадима Рабиновича по обвинению в государственной измене и направило дело в суд.