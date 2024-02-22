ПС ЗСУ попередили про загрозу пусків ракет Х-22 на тлі наближення російських Ту-22м3 до кордону
Київ • УНН
ПС ЗС України попередили про можливі пуски ракет Х-22, оскільки російські бомбардувальники Ту-22м3 наблизилися до східного кордону України.
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу пусків ракет Х-22 на тлі наближення до східного кордону України російських бомбардувальників Ту-22м3, пише УНН.
Кілька бортів Ту-22м3, що здійснили виліт із аеродрому "Енгельс" наближаються до східного кордону України! Існує загроза пусків ракет Х-22!
ПС ЗСУ закликали слідкувати за їхніми повідомленнями.
Повітряні Сили збили 8 із 10 "шахедів" уночі22.02.24, 07:16 • 25751 перегляд