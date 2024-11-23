Вручили награду главному мафиози Болгарии? СМИ заявили, что посольство Украины оказалось в центре скандала

Посольство Украины в Болгарии оказалось в центре скандала из-за вручения почетной грамоты Верховной Рады Украины и медали болгарскому политику, олигарху, медиамагнату и одновременно подсанкционному мафиози Деляну Пеевскому, передает УНН со ссылкой на СЕГА.

20 ноября в Болгарии Деляну Пеевскому была вручена медаль "За особые заслуги перед украинским народом" от имени председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Награду передала посол Украины в Болгарии Олеся Илащук.

Эта информация была обнародована в сообщении, разосланном болгарским СМИ пресс-центром партии.

В коротком письме указано, что медаль вручила Ее Превосходительство Олеся Илащук, посол Украины в Болгарии. Она выразила благодарность председателю "ДПС-Новые лица" Деляну Пеевскому за поддержку Украины в течение 1000 дней российской агрессии.

Пост о награждении Деляна Пеевского размещен на Facebook-странице украинского диппредставительства.

Новость о награждении Пеевского вызвала волну возмущения в болгарском обществе, которое рассматривает этот шаг как серьезное дипломатическое поражение.

Критики связывают эту награду с попытками Пеевского позиционировать себя как сторонника евроатлантического курса, несмотря на санкции США и Великобритании за коррупцию.

Хотя Пеевский часто заявляет о своей твердой евроатлантической позиции, за прошедшие годы он неоднократно поддерживал решения, игравшие в пользу россии.

В МИД Украины пока информацию о скандале не комментировали. УНН обратился в дипведомство за комментарием.

Добавим

Пеевский - не только противоречивая фигура в Болгарии, но и фигурант обвинений в коррупции со стороны США. Он находится под санкциями в соответствии с "законом Магнитского". А уже 10 февраля 2023 года Пеевский попал под санкции Великобритании за "злоупотребление властными полномочиями путем перенаправления государственных средств в собственную пользу".

Напомним

Посолка Илащук стала известной благодаря скандальному назначению, ведь на должность ее назначили с опытом в области психотерапии и сексологии.

Уже позже в МИД сообщили, что она все же имеет соответствующую квалификацию, но эксперты назвали ее назначение "стратегическим провалом".