Вручили награду главному мафиози Болгарии? СМИ заявили, что посольство Украины оказалось в центре скандала

ukenru
Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 115579 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 122070 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 131136 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 160538 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 152753 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 128015 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 137756 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 143712 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 150695 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 151197 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На фронте состоялось 194 боевых столкновения: больше всего - на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях - Генштаб

На фронте состоялось 194 боевых столкновения: больше всего - на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях - Генштаб

 • 66342 просмотра
Трамп рассматривает экс-главу разведки Гренелла на должность спецпредставителя по войне рф против Украины - Reuters

Трамп рассматривает экс-главу разведки Гренелла на должность спецпредставителя по войне рф против Украины - Reuters

 • 56143 просмотра
Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

 • 55197 просмотра
Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

 • 54889 просмотра
Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

12:25 • 23762 просмотра
публикации
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 115579 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 105910 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 118746 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

 • 160538 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

 • 152753 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

12:25 • 23762 просмотра
Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

 • 54889 просмотра
Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

 • 55197 просмотра
Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

 • 45715 просмотра
Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

 • 68806 просмотра
Актуальное
Вручили награду главному мафиози Болгарии? СМИ заявили, что посольство Украины оказалось в центре скандала

Вручили награду главному мафиози Болгарии? СМИ заявили, что посольство Украины оказалось в центре скандала

Киев  •  УНН

 • 6135 просмотра

Read in English

Посольство Украины в Болгарии вручило почетную грамоту и медаль Деляну Пеевскому, который находится под санкциями США и Великобритании. Награждение вызвало возмущение в болгарском обществе.

Посольство Украины в Болгарии оказалось в центре скандала из-за вручения почетной грамоты Верховной Рады Украины и медали болгарскому политику, олигарху, медиамагнату и одновременно подсанкционному мафиози Деляну Пеевскому, передает УНН со ссылкой на СЕГА.

20 ноября в Болгарии Деляну Пеевскому была вручена медаль "За особые заслуги перед украинским народом" от имени председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Награду передала посол Украины в Болгарии Олеся Илащук.

Эта информация была обнародована в сообщении, разосланном болгарским СМИ пресс-центром партии.

В коротком письме указано, что медаль вручила Ее Превосходительство Олеся Илащук, посол Украины в Болгарии. Она выразила благодарность председателю "ДПС-Новые лица" Деляну Пеевскому за поддержку Украины в течение 1000 дней российской агрессии.

Пост о награждении Деляна Пеевского размещен на Facebook-странице украинского диппредставительства.

Новость о награждении Пеевского вызвала волну возмущения в болгарском обществе, которое рассматривает этот шаг как серьезное дипломатическое поражение.

Критики связывают эту награду с попытками Пеевского позиционировать себя как сторонника евроатлантического курса, несмотря на санкции США и Великобритании за коррупцию.

Хотя Пеевский часто заявляет о своей твердой евроатлантической позиции, за прошедшие годы он неоднократно поддерживал решения, игравшие в пользу россии.

В МИД Украины пока информацию о скандале не комментировали. УНН обратился в дипведомство за комментарием.

Добавим 

Пеевский - не только противоречивая фигура в Болгарии, но и фигурант обвинений в коррупции со стороны США. Он находится под санкциями в соответствии с "законом Магнитского". А уже 10 февраля 2023 года Пеевский попал под санкции Великобритании за "злоупотребление властными полномочиями путем перенаправления государственных средств в собственную пользу".

Напомним 

Посолка Илащук стала известной благодаря скандальному назначению, ведь на должность ее назначили с опытом в области психотерапии и сексологии.

Уже позже в МИД сообщили, что она все же имеет соответствующую квалификацию, но эксперты назвали ее назначение "стратегическим провалом".

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
bolgariyaБолгария
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
facebookFacebook