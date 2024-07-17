Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область, в результате чего вчера загорелась лесополоса и сухая трава в области. Огонь ликвидировали. Жертв или пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, 16 июля в 15:51 противник ударил дроном-камикадзе типа FPV по Куцурубской общине. Следовательно, в результате данной агрессии за пределами населенного пункта возникло возгорание лесополосы и сухой травы.

Пожар удалось быстро ликвидировать.

К счастью, пострадавших нет.

В Николаевской области сообщили об аварийных отключениях света