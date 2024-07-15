В Николаевской области сообщили об аварийных отключениях света

Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов 3 часа назад • 15446 просмотра

В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА 6 часов назад • 24164 просмотра

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей 7 часов назад • 26411 просмотра

В Киеве и области в понедельник не ниже 35 градусов жары 21 час назад • 38009 просмотра