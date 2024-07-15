В Николаевской области сообщили об аварийных отключениях света
Киев • УНН
Сообщается об аварийных отключениях электроэнергии в некоторых районах Николаевской области, что повлияло на тысячи домохозяйств и юрлиц.
В Николаевской области сообщили об аварийных отключениях электроэнергии, проинформировали в "Николаевоблэнерго", пишет УНН.
Детали
"Николаевская область. Аварийные отключения. По состоянию на 16:10 отключена часть Ингульского района. Ситуация с распределением электроэнергии управляемая, аварийно-восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении "Николаеоблэнерго" в Telegram.
Всего без света, как сообщается, находится 7026 бытовых потребителей и 398 юридических потребителей.
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