Вражеский обстрел Херсонщины: погиб мужчина, ранена женщина
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела села Понятовка на Херсонщине погиб 55-летний местный житель. 52-летняя женщина получила тяжелые ранения и была госпитализирована с взрывными травмами и черепно-мозговыми повреждениями.
Террористы продолжают обстреливать населенные пункты Херсонской области, в результате чего погиб местный житель и ранена женщина. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
По информации, в результате очередного вражеского удара по селу Понятовка погиб 55-летний местный житель.
Из-за полученных смертельных ранений спасти мужчину не удалось.
Кроме того, из-за вражеского обстрела пострадала 52-летняя женщина. Она была срочно госпитализирована со взрывными травмами, черепно-мозговыми повреждениями и контузией. Сейчас медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.
російські військові атакували цивільних у Херсонській області14 сентября 2024, 17:06 • 16157 просмотров