Ворожий обстріл Херсонщини: загинув чоловік, поранено жінку
Київ • УНН
Унаслідок ворожого обстрілу села Понятівка на Херсонщині загинув 55-річний місцевий житель. 52-річна жінка отримала важкі поранення та була госпіталізована з вибуховими травмами та черепно-мозковими ушкодженнями.
Терористи продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області, внаслідок чого загинув місцевий житель та поранено жінку. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За інформацією, в результаті чергового ворожого удару по селу Понятівка загинув 55-річний місцевий житель.
Через отримані смертельні поранення врятувати чоловіка не вдалося.
Крім того, через ворожий обстріл постраждала 52-річна жінка. Її було терміново шпиталізовано з вибуховими травмами, черепно-мозковими ушкодженнями та контузією. Наразі медики надають потерпілій необхідну допомогу.
російські військові атакували цивільних у Херсонській області14.09.24, 20:06 • 34160 переглядiв