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Ворожий обстріл Херсонщини: загинув чоловік, поранено жінку

Ворожий обстріл Херсонщини: загинув чоловік, поранено жінку

Київ • УНН

 • 23538 перегляди

Унаслідок ворожого обстрілу села Понятівка на Херсонщині загинув 55-річний місцевий житель. 52-річна жінка отримала важкі поранення та була госпіталізована з вибуховими травмами та черепно-мозковими ушкодженнями.

Терористи продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області, внаслідок чого загинув місцевий житель та поранено жінку. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

За інформацією, в результаті чергового ворожого удару по селу Понятівка загинув 55-річний місцевий житель.

Через отримані смертельні поранення врятувати чоловіка не вдалося.

Крім того, через ворожий обстріл постраждала 52-річна жінка. Її було терміново шпиталізовано з вибуховими травмами, черепно-мозковими ушкодженнями та контузією. Наразі медики надають потерпілій необхідну допомогу.

російські військові атакували цивільних у Херсонській області14.09.24, 20:06 • 34160 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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