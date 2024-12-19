Вражеские войска захватили Трудовое и продвигаются в районе нескольких населенных пунктов
Киев • УНН
Террористы установили контроль над поселком Трудовое и продвигаются в районах Успеновки, Курахово, Песчаного и Возрождения.
Вражеские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
По последним данным, агрессор захватил контроль над населенным пунктом Трудовое и осуществил продвижение в районах Успеновки, Курахово, Песчаного и Возрождения.
Кроме того, активные боевые действия продолжаются вблизи Загрызово, Новооленевки, Волчьего и Нескучного.
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