Вражеские войска захватили Трудовое и продвигаются в районе нескольких населенных пунктов

Вражеские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

По последним данным, агрессор захватил контроль над населенным пунктом Трудовое и осуществил продвижение в районах Успеновки, Курахово, Песчаного и Возрождения.

Кроме того, активные боевые действия продолжаются вблизи Загрызово, Новооленевки, Волчьего и Нескучного.

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