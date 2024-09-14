Вражеские войска обстреляли приграничные территории Сумщины: 17 взрывов

В течение ночи и утра войска захватчиков совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, вызвав 17 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

По информации, под обстрелами оказались Краснопольская, Белопольская и Хотинская громады.

В Хотинской громаде враг провел авиаудары с использованием КАБ, вызвав три взрыва. В Краснопольской громаде оккупанты применили артиллерию, что привело к семи взрывам. Белопольская громада подверглась авиаударам КАБ, зафиксировано семь взрывов.

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