Вражеские войска обстреляли приграничные территории Сумщины: 17 взрывов
Киев • УНН
Оккупанты совершили 6 обстрелов приграничных территорий Сумской области, вызвав 17 взрывов. Под удар попали Краснопольская, Белопольская и Хотинская громады, где враг применил артиллерию и авиаудары с КАБ.
В течение ночи и утра войска захватчиков совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, вызвав 17 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
По информации, под обстрелами оказались Краснопольская, Белопольская и Хотинская громады.
В Хотинской громаде враг провел авиаудары с использованием КАБ, вызвав три взрыва. В Краснопольской громаде оккупанты применили артиллерию, что привело к семи взрывам. Белопольская громада подверглась авиаударам КАБ, зафиксировано семь взрывов.
Сумщина: росіяни вночі та вранці обстріляли 8 громад, пролунало 65 вибухів16 августа 2024, 06:10 • 19596 просмотров