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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеские войска обстреляли приграничные территории Сумщины: 17 взрывов

Вражеские войска обстреляли приграничные территории Сумщины: 17 взрывов

Киев  •  УНН

14 сентября 2024, 06:05  •  3258 просмотра

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Оккупанты совершили 6 обстрелов приграничных территорий Сумской области, вызвав 17 взрывов. Под удар попали Краснопольская, Белопольская и Хотинская громады, где враг применил артиллерию и авиаудары с КАБ.

В течение ночи и утра войска захватчиков совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, вызвав 17 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

По информации, под обстрелами оказались Краснопольская, Белопольская и Хотинская громады.

В Хотинской громаде враг провел авиаудары с использованием КАБ, вызвав три взрыва. В Краснопольской громаде оккупанты применили артиллерию, что привело к семи взрывам. Белопольская громада подверглась авиаударам КАБ, зафиксировано семь взрывов.

Сумщина: росіяни вночі та вранці обстріляли 8 громад, пролунало 65 вибухів16 августа 2024, 06:10 • 19596 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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