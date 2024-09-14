Ворожі війська обстріляли прикордонні території Сумщини: 17 вибухів
Київ • УНН
Окупанти здійснили 6 обстрілів прикордонних територій Сумської області, спричинивши 17 вибухів. Під удар потрапили Краснопільська, Білопільська та Хотінська громади, де ворог застосував артилерію та авіаудари з КАБ.
Протягом ночі та ранку війська загарбників здійснили 6 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, спричинивши 17 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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За інформацією, під обстрілам опинилися Краснопільська, Білопільська та Хотінська громади.
У Хотінській громаді ворог провів авіаудари з використанням КАБ, спричинивши три вибухи. У Краснопільській громаді окупанти застосували артилерію, що призвело до семи вибухів. Білопільська громада зазнала авіаударів КАБ, зафіксовано сім вибухів.
Сумщина: росіяни вночі та вранці обстріляли 8 громад, пролунало 65 вибухів16.08.24, 09:10 • 19944 перегляди