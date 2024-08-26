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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеские удары по объектам инфраструктуры могут усиливаться - мэр Броваров призвал жителей совместно с властями укреплять энергетическую независимость города

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 13:29  •  1056 просмотра

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После атаки 26 августа часть Броваров осталась без электричества. Мэр призвал жителей покупать альтернативные источники энергии и подаваться на городскую программу компенсации расходов.

После вражеского удара по Украине утром 26 августа часть Броваров остались без света. Энергоснабжение постепенно восстанавливается. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.

В связи с этим, мэр Броваров призвал жителей многоквартирных домов покупать альтернативные источники энергоснабжения и подаваться на участие в городской программе по частичной компенсации затрат на их приобретение.

После вражеской атаки часть громады была обесточена, сейчас энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение. Но мы должны понимать, что с наступлением холодов вражеские удары по объектам энергетической инфраструктуры могут усиливаться. Максимально обеспечить энергетическую независимость - это наша с вами общая задача: чтобы в домах не прекращалась подача воды и тепла, были обеспечены потребности в электроснабжении. Еще раз напоминаю, что в Броварской громаде действует программа частичной компенсации приобретения электрогенераторов и других альтернативных источников энергоснабжения. Средства в бюджете на это запланированы

 - написал Игорь Сапожко.

Кроме этого, городской голова отметил, что в связи с нестабильностью в энергосистеме, некоторые объекты критической инфраструктуры работают от альтернативных источников питания.

Виділили понад 260 тисяч гривень на компенсації за придбання незалежних джерел електропостачання – мер Броварів Ігор Сапожко13 августа 2024, 13:46 • 16963 просмотра

Захар Подкидышев

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