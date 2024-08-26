Ворожі удари по об’єктах інфраструктури можуть посилюватися – мер Броварів закликав жителів спільно з владою зміцнювати енергетичну незалежність міста
Київ • УНН
Після атаки 26 серпня частина Броварів залишилася без електрики. Мер закликав жителів купувати альтернативні джерела енергії та подаватися на міську програму компенсації витрат.
Після ворожого удару по Україні вранці 26 серпня частина Броварів залишилися без світла. Енергопостачання поступово відновлюється. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, пише УНН.
У зв’язку з цим, мер Броварів закликав мешканців багато квартирних спільно купувати альтернативні джерела енергопостачання та подаватися на участь у міській програмі з часткової компенсації витрат на їх придбання.
Після ворожої атаки частина громади була знеструмлена, зараз енергетики поступово відновлюють електропостачання. Але ми маємо розуміти, що із настанням холодів ворожі удари по об’єктах енергетичної інфраструктури можуть посилюватися. Максимально забезпечити енергетичну незалежність – це наше з вами спільне завдання: щоб в будинках не припинялася подача води та тепла, були забезпечені потреби в електропостачанні. Вкотре нагадую, що у Броварській громаді діє програма часткової компенсації придбання електрогенераторів та інших альтернативних джерел енергопостачання. Кошти в бюджеті на це заплановані
Окрім цього, міський голова зазначив, що у звʼязку з нестабільністю в енергосистемі, деякі обʼєкти критичної інфраструктури працюють від альтернативних джерел живлення.
Виділили понад 260 тисяч гривень на компенсації за придбання незалежних джерел електропостачання – мер Броварів Ігор Сапожко13.08.24, 16:46 • 18282 перегляди