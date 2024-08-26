Ворожі удари по об’єктах інфраструктури можуть посилюватися – мер Броварів закликав жителів спільно з владою зміцнювати енергетичну незалежність міста

Після ворожого удару по Україні вранці 26 серпня частина Броварів залишилися без світла. Енергопостачання поступово відновлюється. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, пише УНН.

У зв’язку з цим, мер Броварів закликав мешканців багато квартирних спільно купувати альтернативні джерела енергопостачання та подаватися на участь у міській програмі з часткової компенсації витрат на їх придбання.

Після ворожої атаки частина громади була знеструмлена, зараз енергетики поступово відновлюють електропостачання. Але ми маємо розуміти, що із настанням холодів ворожі удари по об’єктах енергетичної інфраструктури можуть посилюватися. Максимально забезпечити енергетичну незалежність – це наше з вами спільне завдання: щоб в будинках не припинялася подача води та тепла, були забезпечені потреби в електропостачанні. Вкотре нагадую, що у Броварській громаді діє програма часткової компенсації придбання електрогенераторів та інших альтернативних джерел енергопостачання. Кошти в бюджеті на це заплановані