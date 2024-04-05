Вражеские силы обстреляли Николаевскую область: Нет пострадавших

В Николаевской области зафиксирована серия вражеских обстрелов, в результате которых никто не пострадал. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации, по состоянию на 07:00 утра 5 апреля зафиксирована серия вражеских обстрелов в Николаевском районе.

Вчера, 4 апреля, между 11:59 и 17:15, а также сегодня в 03:31, вражеские силы открыли огонь из артиллерии по акватории Очаковской громады.

К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.

На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар