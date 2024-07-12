В пределах последних суток оккупационные силы 406 раз ударили по 12 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Согласно информации, войска террористов совершили 2 авиационных удара по поселку Варваровка. Дополнительно, 170 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций атаковали Беленькое, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Успеновку и Новоандреевку.

Также зафиксировано 4 обстрела ракетно-артиллерийскими комплексами, которые привели к повреждениям в Новоандреевке, Малиновке и Роботино. Кроме этого, на территорию Степногорска, Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки и Новопавловки было осуществлено 230 артиллерийских обстрелов.

Согласно отчету, было получено 14 сообщений о разрушении жилых домов и инфраструктурных объектов. К счастью, мирные жители не пострадали.

Захватчики 404 раза обстреляли 12 населенных пунктов в Запорожской области: ранен мирный житель