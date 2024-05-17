Вражеские обстрелы Донецкой области: Красногоровка подверглась массированному удару, 3 погибших

Красногоровка в Донецкой области подверглась массированному удару, что привело к гибели 3 человек, а в Часовом Яру и Багатыре ранения получили по 1 человеку, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

По меньшей мере 3 человека погибли и 2 ранены в результате обстрелов Донецкой области. Под массированными ударами Красногоровка - там сегодня стало известно о трех погибших. Кроме того, ранения получил 1 житель Часового Яра и 1 человек в Багатире Великоновоселковской громады - сообщил Филашкин в Telegram.

Точные последствия обстрелов, по его словам, будут установлены позже.

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