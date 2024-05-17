Ворожі обстріли Донеччини: Красногорівка зазнала масованого удару, 3 загиблих
Київ • УНН
Щонайменше 3 людини загинули і 2 отримали поранення внаслідок обстрілів у Донецькій області, причому Красногорівка зазнала сильного обстрілу, що призвело до загибелі 3 людей, а в Часовому Яру та Багатирі Великоновосілківської громади поранення отримали по 1 людині.
Красногорівка у Донецькій області зазнала масованого удару, що призвело до загибелі 3 людей, а в Часовому Яру та Багатирі поранення отримали по 1 людині, повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені внаслідок обстрілів Донеччини. Під масованими ударами Красногорівка - там сьогодні стало відомо про трьох загиблих. Крім того, поранення отримав 1 житель Часового Яру і 1 людина у Багатирі Великоновосілківської громади
Точні наслідки обстрілів, з його слів, будуть встановлені згодом.
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