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Вражеские дроны утром массированно атаковали Сумщину: что известно

Киев • УНН

 • 3366 просмотра

После 7:00 враг нанес массированный удар по Шосткинщине Сумской области, попав БпЛА на территориях нескольких общин. Повреждены жилые дома, возникли пожары, спасатели ликвидируют последствия.

Вражеские дроны утром массированно атаковали Сумщину: что известно

В Сумской области российские войска утром массированно атаковали Шосткинский район, попав дронами на территориях нескольких общин, повреждены жилые дома, возникли пожары, сообщил в четверг глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

После 7:00 враг нанес массированный удар по Шосткинщине. Вражеские БпЛА попали на территориях нескольких общин. Предварительно, без пострадавших

- написал Григоров.

В результате атак повреждены жилые дома, возникли пожары. На места событий выехали спасатели и уже приступили к ликвидации последствий.

Масштабы разрушений уточняются.

Шосткинский район Сумщины под ежедневными обстрелами: враг бьет по жилому сектору17.07.25, 07:17 • 5834 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Сумская область
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