Вражеские дроны утром массированно атаковали Сумщину: что известно
Киев • УНН
После 7:00 враг нанес массированный удар по Шосткинщине Сумской области, попав БпЛА на территориях нескольких общин. Повреждены жилые дома, возникли пожары, спасатели ликвидируют последствия.
В Сумской области российские войска утром массированно атаковали Шосткинский район, попав дронами на территориях нескольких общин, повреждены жилые дома, возникли пожары, сообщил в четверг глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.
После 7:00 враг нанес массированный удар по Шосткинщине. Вражеские БпЛА попали на территориях нескольких общин. Предварительно, без пострадавших
В результате атак повреждены жилые дома, возникли пожары. На места событий выехали спасатели и уже приступили к ликвидации последствий.
Масштабы разрушений уточняются.
Шосткинский район Сумщины под ежедневными обстрелами: враг бьет по жилому сектору17.07.25, 07:17 • 5834 просмотра