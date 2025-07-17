Вражеские дроны утром массированно атаковали Сумщину: что известно

В Сумской области российские войска утром массированно атаковали Шосткинский район, попав дронами на территориях нескольких общин, повреждены жилые дома, возникли пожары, сообщил в четверг глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

После 7:00 враг нанес массированный удар по Шосткинщине. Вражеские БпЛА попали на территориях нескольких общин. Предварительно, без пострадавших - написал Григоров.

В результате атак повреждены жилые дома, возникли пожары. На места событий выехали спасатели и уже приступили к ликвидации последствий.

Масштабы разрушений уточняются.

Шосткинский район Сумщины под ежедневными обстрелами: враг бьет по жилому сектору