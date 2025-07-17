Ворожі дрони вранці масовано атакували на Сумщині: що відомо

У Сумській області російські війська вранці масовано атакували Шосткинський район, поціливши дронами на територіях кількох громад, пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, повідомив у четвер голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Після 7:00 ворог завдав масованого удару по Шосткинщині. Ворожі БпЛА влучили на територіях кількох громад. Попередньо, без постраждалих - написав Григоров.

Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі. На місця подій виїхали рятувальники та вже розпочали ліквідацію наслідків.

Масштаби руйнувань уточнюються.

Шосткинський район Сумщини під щоденними обстрілами: ворог б'є по житловому сектору