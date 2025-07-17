Ворожі дрони вранці масовано атакували на Сумщині: що відомо
Київ • УНН
Після 7:00 ворог завдав масованого удару по Шосткинщині Сумської області, влучивши БпЛА на територіях кількох громад. Пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, рятувальники ліквідовують наслідки.
У Сумській області російські війська вранці масовано атакували Шосткинський район, поціливши дронами на територіях кількох громад, пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, повідомив у четвер голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.
Після 7:00 ворог завдав масованого удару по Шосткинщині. Ворожі БпЛА влучили на територіях кількох громад. Попередньо, без постраждалих
Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі. На місця подій виїхали рятувальники та вже розпочали ліквідацію наслідків.
Масштаби руйнувань уточнюються.
Шосткинський район Сумщини під щоденними обстрілами: ворог б'є по житловому сектору17.07.25, 07:17 • 6138 переглядiв