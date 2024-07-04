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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеские беспилотники не долетели до Киева, сбиты на подступах

Вражеские беспилотники не долетели до Киева, сбиты на подступах

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 02:25  •  4104 просмотра

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Все вражеские беспилотники, которые пытались атаковать Киев, были успешно уничтожены на окраинах силами противовоздушной обороны, что позволило избежать жертв и разрушений в городе.

Утром вражеские беспилотные летательные аппараты пытались атаковать Киев. Однако ни один БпЛА не достиг города, все были уничтожены на подступах. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Сегодня утром вражеские беспилотные летательные аппараты пытались атаковать Киев. Захватчики запустили с территории курской области рф волны дронов в направлении украинской столицы.

Однако благодаря эффективной работе противовоздушной обороны ни один БпЛА не смог долететь до города.

В общем, силами и средствами противовоздушной обороны вражеские беспилотники были уничтожены на подступах к столице.

В результате инцидента в Киеве не возникло жертв или материальных разрушений. Жизнедеятельность города не нарушена.

Напомним,

Ранее было проинформировано, что в Киевской области в окрестностях Киева работают силы противовоздушной обороны.

Силы противовоздушной обороны работают в окрестностях Киева4 июля 2024, 01:32 • 9301 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКиев
kievskaya-gorodskaya-gosudarstvennaya-administratsiyaКиевская городская государственная администрация
serhii-popkoСергей Попко
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