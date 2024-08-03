Захватчик продолжает бить по Николаевщине, в результате чего в одной из общин ночью возник пожар. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, 2 августа дважды террористы атаковали FPV-дронами Куцурубскую громаду на Николаевщине.

Кроме того, 3 августа ночью из-за сбивания БпЛА типа "Shahed 131/136" в пределах населенного пункта Березнеговатской громады возник пожар двух хозяйственных построек и сухой травы на территории частного домовладения, который был ликвидирован.

К счастью, везде обошлось без пострадавших нет.