Утром в Киеве образовались пробки: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. По состоянию на 8:20 четверга, 19 августа, на улицах и проспектах Киева заметно осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Степана Бандеры, Воздухофлотском, Валерия Лобановского и Голосеевском.
Также движение затруднено на улицах Вячеслава Черновола, Коперника, Юрия Ильенко, Богатырской, Кайсарова, Жилянской, Вадима Гетьмана, Щусева, Дорогожицкой, Сечевых Стрельцов, Елены Телиги, Петропавловской, Копылевской и Кирилловской.
Пробки также образовались на улицах Саксаганского, Льва Толстого, Короленковской, Липковской, Набережно-Крещатицкой.
Тем временем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Бажана, Романа Шухевича и Павла Тычины.
Пробки также есть на улице Оноре де Бальзака и бульваре Владимира Высоцкого.
На всех мостах, а именно - Патона, Метро, Дарницком, Северном и Южном, можно было проехать свободно.
Дополнение
18 августа в Киеве прошла первая масштабная репетиция парада войск ко Дню Независимости. Репетиция проходила в центре столицы на улице Крещатик и на Майдане Независимости, также был артиллерийский салют на Трухановом острове.
На центральных улицах Киева перекрыли движение транспорта. Поэтому вечером Киев "сковали" пробки.