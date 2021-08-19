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Вранці у Києві утворилися затори: де ускладнено рух

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Станом на 8:20 четверга, 19 серпня, на вулицях і проспектах Києва помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Деталі

Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Перемоги, Степана Бандери, Повітрофлотському, Валерія Лобановського і Голосіївському.

Також рух ускладнений на вулицях В'ячеслава Чорновола, Коперника, Юрія Іллєнка, Богатирській, Кайсарова, Жилянській, Вадима Гетьмана, Щусєва, Дорогожицькій, Січових Стрільців, Олени Теліги, Петропавлівській, Копилівській і Кирилівській.

Затори також утворилися на вулицях Саксаганського, Льва Толстого, Короленківській, Липковській, Набережно-Хрещатицькій.

Тим часом, на лівому березі рух ускладнений на проспектах Броварському, Бажана, Романа Шухевича і Павла Тичини. Затори також є на вулиці Оноре де Бальзака і бульварі Володимира Висоцького.

На всіх мостах, а саме - Патона, Метро, ​​Дарницькому, Північному і Південному, можна було проїхати вільно.

Доповнення

18 серпня у Києві пройшла перша масштабна репетиція параду військ до Дня Незалежності. Репетиція проходила в центрі столиці на вулиці Хрещатик і на Майдані Незалежності, також був артилерійський салют на Трухановому острові.

На центральних вулицях Києва перекрили рух транспорту. Через це ввечері Київ "скували" затори.

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