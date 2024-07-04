В течение дня оккупанты били артиллерией и дронами-камикадзе по Никопольщине, в том числе и по райцентру и Покровской громаде. К сожалению, есть пострадавшие, а также повреждены дома, хозяйственные постройки, авто, банк, магазин, детский сад. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

И артиллерией, и дронами-камикадзе враг терроризировал Никопольщину. Райцентр и Покровскую громаду. К сожалению, есть пострадавшие. И немало разрушений. Повреждены 6 многоквартирных и 11 частных домов, 6 хозяйственных построек, авто. А еще - детсад, библиотека, админздание, банк и магазин. Зацепило линию электропередач и газопровод - сообщил Лысак.

Он отметил, что днем оккупанты ударили FPV-дронами по Зеленодольской громаде Криворожского района, в результате чего было повреждено здание. К счастью, никто не пострадал.

Также по уточненной информации, из-за вчерашней атаки на Днепр пострадали 58 человек. В больнице до сих пор 21 раненый. Трое - в тяжелом состоянии.

Напомним

Утром Лысак сообщал, что в Днепропетровской области семь человек, среди которых женщина и шестеро мужчин, пострадали во время вражеского обстрела в Никополе.