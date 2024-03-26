Враг в последнее время начал больше применять колесной техники на фронте - спикер Нацгвардии

Российские оккупанты в последнее время стали больше применять именно колесную технику. В частности, на южных направлениях наблюдается использование врагом багги, квадроциклов. Об этом сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Враг в последнее время начал больше применять именно колесную технику. В первую очередь это вызвано тем, что состояние почвы позволяет применять не только гусеничную технику, не только бронеавтомобили... Враг применяет автомобильную технику, в том числе в частности на южных направлениях наши бойцы наблюдают за применением багги, квадроциклы", - рассказал Музычук.

По его словам, враг применяет автомобильную технику для большей маневренности, чтобы быстрее чем на бронемашинах выдвигаться на свои позиции, подвозить боеприпасы.

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В феврале этого года сообщалось, что на Запорожском направлении россияне применяют скоростные квадроциклы, но Силы обороны их уничтожают.