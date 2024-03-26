Враг в последнее время начал больше применять колесной техники на фронте - спикер Нацгвардии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  107934 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  105639 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  138574 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  132393 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  178745 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166787 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155374 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216021 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181380 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176980 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  518111 просмотра

Враг в последнее время начал больше применять колесной техники на фронте - спикер Нацгвардии

На южных направлениях российские оккупанты все чаще используют колесную технику - багги и квадроциклы - для большей маневренности и быстрого выдвижения на позиции и подвоза боеприпасов из-за благоприятных грунтовых условий.

Война •   •  10124 просмотра
Враг в последнее время начал больше применять колесной техники на фронте - спикер Нацгвардии

лукашенко заявил, что московские террористы направились к границе с Украиной после того, как был перекрыт белорусский маршрут

лукашенко заявил, что московские террористы изменили курс в сторону украинской границы после того, как их запланированный маршрут в беларусь был заблокирован из-за усиления мер безопасности.

Новости Мира •   •  9007 просмотра
лукашенко заявил, что московские террористы направились к границе с Украиной после того, как был перекрыт белорусский маршрут

Шмыгаль встретился с делегацией Европарламента: обсудили финансовую поддержку, евроинтеграцию и конфискацию активов рф

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с делегацией Европарламента финансовую и оборонную помощь Украине, европейскую интеграцию и конфискацию российских активов, подчеркнув важность поддержки ЕС.

Экономика •   •  11875 просмотра
Шмыгаль встретился с делегацией Европарламента: обсудили финансовую поддержку, евроинтеграцию и конфискацию активов рф

Попытки Польши и Франции ограничить импорт Украины могут "затянуть войну" - Сольский

Министр аграрной политики Украины предупреждает, что попытки Франции и Польши ограничить импорт украинской сельскохозяйственной продукции могут продолжить войну, уменьшив доходы Украины.

Война •   •  13358 просмотра
Попытки Польши и Франции ограничить импорт Украины могут "затянуть войну" - Сольский

Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

Олег Иващенко назначен новым главой Службы внешней разведки Украины, заменив на этом посту Александра Литвиненко.

Война •   •  13803 просмотра
Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

В Украине после атак рф сегодня рекордный импорт электроэнергии в этом году

Украина планирует импортировать рекордное количество электроэнергии, при этом экспорт не планируется, поскольку энергосистема работает стабильно и дефицита не ожидается, несмотря на российские атаки.

Война •   •  15290 просмотра
В Украине после атак рф сегодня рекордный импорт электроэнергии в этом году

Зеленский уволил Данилова. Новым секретарем СНБО стал Литвиненко

Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны и назначил вместо него Александра Литвиненко.

Война •   •  16636 просмотра
Зеленский уволил Данилова. Новым секретарем СНБО стал Литвиненко

кремль пытается придумать связи Украины с ИГИЛ, чтобы переложить на нее ответственность за стрельбу в "Крокусе" - Центр противодействия дезинформации

россия пытается связать Украину с террористической группировкой "Исламское государство" и обвинить ее, несмотря на отсутствие доказательств, в смертоносной стрельбе в российском "Крокус Сити Молл" в россии.

Война •   •  15906 просмотра
кремль пытается придумать связи Украины с ИГИЛ, чтобы переложить на нее ответственность за стрельбу в "Крокусе" - Центр противодействия дезинформации

Оккупанты разрушили 29 медучреждений на Херсонщине, еще 110 - повредили

россияне полностью разрушили 29 медицинских учреждений и повредили еще 110 в Херсонской области Украины, сообщает председатель Херсонской областной военной администрации.

Война •   •  14366 просмотра
Оккупанты разрушили 29 медучреждений на Херсонщине, еще 110 - повредили

Правоохранители перекрыли международный канал поставки наркотиков в Европу: задержана группа преступников

Правоохранители перекрыли международный канал поставки наркотиков в Европу, задержав в Киеве и Запорожье группу из семи злоумышленников, которые занимались контрабандой метадона из Украины в ЕС.

Криминал и ЧП •   •  13100 просмотра
Правоохранители перекрыли международный канал поставки наркотиков в Европу: задержана группа преступников