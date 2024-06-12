Российские войска сегодня, 12 июня обстреляли поселок Куриловка Харьковской области, в результате чего ранения получили двое гражданских. Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает УНН.

В 9:30 оккупанты нанесли удары по Куриловке Купянского района. В результате обстрела пострадали двое гражданских мужчин - говорится в сообщении ОВА.

Также в ОВА указали, что данные о разрушениях в результате вражеских ударов устанавливаются.

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