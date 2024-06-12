Киев • УНН
Двое гражданских получили ранения в результате обстрела российскими войсками села Куриловка Харьковской области 12 июня.
Российские войска сегодня, 12 июня обстреляли поселок Куриловка Харьковской области, в результате чего ранения получили двое гражданских. Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает УНН.
В 9:30 оккупанты нанесли удары по Куриловке Купянского района. В результате обстрела пострадали двое гражданских мужчин
Также в ОВА указали, что данные о разрушениях в результате вражеских ударов устанавливаются.
Пожарная часть в Липцах в Харьковской области попала под вражеский обстрел: второй раз с начала вторжения рф12 июня 2024, 07:45 • 24688 просмотров