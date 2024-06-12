Ворог вранці вдарив по Курилівці на Харківщині: є постраждалі серед цивільних
Київ • УНН
Двоє цивільних отримали поранення внаслідок обстрілу російськими військами села Курилівка Харківської області 12 червня.
Російські війська сьогодні, 12 червня обстріляли селище Курилівка Харківської області, внаслідок чого поранення отримали двоє цивільних. Про це повідомили у Харківській ОВА, передає УНН.
О 9:30 окупанти завдали ударів по Курилівці Купʼянського району. Внаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних чоловіків
Також в ОВА вказали, що дані щодо руйнувань внаслідок ворожих ударів встановлюються.
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