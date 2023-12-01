Враг утром обстрелами повредил инфраструктуру в Харьковской области

Российские войска сегодня утром нанесли удар по селу в Купянском районе в Харьковской области, есть повреждения объектов инфраструктуры. Об этом сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Сегодня утром, около 6:50, враг обстрелял село Ковшаровка Купянского района. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Без пострадавших - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

В течение суток, по словам главы ОВА, под ударами врага находились по меньшей мере 16 населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов:

Вчера утром в селе Ковшаровка зафиксирован прилет перед зданием учебного заведения. В заведении выбито около 30 окон.

В результате минометного обстрела села Липцы Харьковского района, повреждено частное домовладение. Пострадал гражданский мужчина 52 лет. Получил помощь на месте, в госпитализации не нуждался.



В селе Новоосиново Купянского района поврежден частный дом.



В результате артиллерийского обстрела города Волчанск Чугуевского района повреждено частное домовладение.



Кроме того, сообщил Синегубов, под ударами врага находились Уды Богодуховского района, Нестерное Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка Купянского района и другие населенные пункты.

"На Купянском направлении продолжаются тяжелые бои. За сутки наши защитники отбили 7 атак врага в районах Синьковки и Петропавловки", - указал глава ОВА.

Дополнение

Силы обороны в ночь на 1 декабря уничтожили в небе над Украиной 18 из 25 ударных дронов типа Shahed и одну ракету Х-59 из двух, запущенных российскими войсками.