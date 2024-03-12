Враг сосредоточил атакующие усилия на Лиманском направлении - Лысогор

Атакующие усилия оккупанты сосредоточили на Лиманском направлении. За прошедшие сутки россияне попытались продвинуться в районе Белогоровки и к югу от Невского. Об этом сообщает председатель Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор, передает УНН.

Атакующие усилия враг сосредоточил на Лиманском направлении. При поддержке авиации и артиллерии попытался продвинуться в районе Белогоровки, а также вблизи соседних населенных пунктов. В частности, к югу от Невского, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на Купянском участке фронта россияне, вероятно, взяли непродолжительную тактическую паузу. Это касается исключительно штурмовых действий. Обстрелы там не прекращаются. Как и авиационные удары - очередной нанесен по Кривошеевке.

Дополнение

В Рубежном строители-гастролеры берутся за показательные ремонты исключительно уцелевших домов. В одном из них демонтировали уцелевшие окна хозяев и исчезли. Сквозняк гуляет по квартирам уже несколько недель. В другом новые окна все же установили. Но без ручек - окна невозможно открыть.

Чтобы попасть в квартиры, где отсутствуют хозяева, эти ремонтники ломают двери. Вместо них могут поставить стандартную, которая значительно меньше по высоте - сверху остаются большие проемы.

Пока туда не заселятся гости из РФ или коллаборационисты, ключи от жилья ожидают владельца в комендатуре. Чтобы их получить - теперь мало иметь все необходимые на недвижимость документы. Заставляют оформить паспорт рф. С личным имуществом ситуация та же - исчезает с очередным подрядчиком, - написал Лисогор.

Напомним

Украинские партизаны обнаружили место дислокации российских войск в оккупированном Луганске, которые скрываются в гостинице, среди гражданской застройки.