14 июня российские войска ударили с беспилотников по Станиславу Херсонской области, в результате травмы несовместимые с жизнью получил один человек. Еще у одного местного жителя диагностировали контузию. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Оккупационные войска атаковали Станислав с беспилотников. Под вражеский удар попали два человека. Из-за сброса взрывчатки с дрона ранения, несовместимые с жизнью, получил 54-летний мужчина - написал Прокудин.

Также он сообщил, что еще у одного пострадавшего - 44-летнего местного жителя - диагностировали контузию. Ему оказали медицинскую помощь на месте.

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