Ворог скинув вибухівку на Станіслав на Херсонщині: у постраждалого контузія
Київ • УНН
У Станіславі Херсонської області внаслідок атаки російського безпілотника одна людина загинула, ще одна постраждала.
14 червня російські війська вдарили з безпілотників по Станіславу Херсонської області, внаслідок травми несумісні із життям отримав один чоловік. Ще у одного місцевого жителя діагностували контузію. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Окупаційні війська атакували Станіслав з безпілотників. Під ворожий удар потрапили двоє людей. Через скидання вибухівки з дрона поранення, несумісні з життям, отримав 54-річний чоловік
Також він повідомив, що ще у одного постраждалого - 44-річного місцевого жителя - діагностували контузію. Йому надали медичну допомогу на місці.
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