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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг остается в восточных окрестностях Торецка, Силы обороны не дают продвигаться - пресс-секретарь ОТГ «Луганск»

Враг остается в восточных окрестностях Торецка, Силы обороны не дают продвигаться - пресс-секретарь ОТГ «Луганск»

Киев  •  УНН

12:09 • 6102 просмотра

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Силы обороны Украины стабилизировали линию соприкосновения в Торецке, не давая врагу продвигаться дальше восточных окраин. Украинская пехота эффективно противостоит оккупантам в городских боях, несмотря на постоянные обстрелы.

Российские оккупанты остаются в восточных окрестностях Торецка в Донецкой области, Силы обороны не дают им продвигаться.

Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, действительно ли Силам обороны удалось восстановить утраченные позиции в Торецке, Бобовникова ответила: 

Именно так. Враг не продвигается и в Торецке тоже линия соприкосновения давно не меняется. Мы стабилизировали ситуацию. Также благодаря подразделениям, стоящим в Торецке

По ее словам, в городских боях активно действует украинская пехота, они имеют возможность уничтожать врага и стабилизировали линию соприкосновения. 

Враг так и остается в восточных окраинах города, мы не даем ему продвигаться. Он остается в этих районах

- заявила Бобовникова. 

Однако она отметила, что количество обстрелов не уменьшается, несмотря на меньшее количество штурмов россиян. 

Оккупанты пытаются пересечь канал в Часовом Яру: что происходит на фронте31 октября 2024, 11:44 • 7388 просмотров

Дополнение

11 октября начальник Торецкой МВА Василий Чинчик сообщал, что ориентировочно  40-50% Торецка в Донецкой области находится под контролем ВСУ. Россияне  прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки полностью захватить город. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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