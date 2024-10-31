Враг остается в восточных окрестностях Торецка, Силы обороны не дают продвигаться - пресс-секретарь ОТГ «Луганск»

Российские оккупанты остаются в восточных окрестностях Торецка в Донецкой области, Силы обороны не дают им продвигаться.

Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, действительно ли Силам обороны удалось восстановить утраченные позиции в Торецке, Бобовникова ответила:

Именно так. Враг не продвигается и в Торецке тоже линия соприкосновения давно не меняется. Мы стабилизировали ситуацию. Также благодаря подразделениям, стоящим в Торецке