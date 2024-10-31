Враг остается в восточных окрестностях Торецка, Силы обороны не дают продвигаться - пресс-секретарь ОТГ «Луганск»
Киев • УНН
Силы обороны Украины стабилизировали линию соприкосновения в Торецке, не давая врагу продвигаться дальше восточных окраин. Украинская пехота эффективно противостоит оккупантам в городских боях, несмотря на постоянные обстрелы.
Российские оккупанты остаются в восточных окрестностях Торецка в Донецкой области, Силы обороны не дают им продвигаться.
Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На вопрос, действительно ли Силам обороны удалось восстановить утраченные позиции в Торецке, Бобовникова ответила:
Именно так. Враг не продвигается и в Торецке тоже линия соприкосновения давно не меняется. Мы стабилизировали ситуацию. Также благодаря подразделениям, стоящим в Торецке
По ее словам, в городских боях активно действует украинская пехота, они имеют возможность уничтожать врага и стабилизировали линию соприкосновения.
Враг так и остается в восточных окраинах города, мы не даем ему продвигаться. Он остается в этих районах
Однако она отметила, что количество обстрелов не уменьшается, несмотря на меньшее количество штурмов россиян.
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11 октября начальник Торецкой МВА Василий Чинчик сообщал, что ориентировочно 40-50% Торецка в Донецкой области находится под контролем ВСУ. Россияне прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки полностью захватить город.