Оккупанты пытаются пересечь канал в Часовом Яру: что происходит на фронте

российские оккупанты пытаются перебежать за канал в Часовом Яру в Донецкой области. Однако перебегают по 2-3 человека и заседают в доме. Силы обороны выбивают их оттуда. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

русские пытаются закрепиться. Они пытаются перебежать за канал в Часовом Яру. Как это происходит. Два-три человека перебегают через канал и заседают в доме. Соответственно мы же перерезаем им логистические пути и выбиваем их оттуда - рассказала Бобовникова.

По ее словам, враг пытается накапливать технику, однако пока что мы не наблюдаются штурмы с техникой.

«Я могу сказать, что это будет для них очень сложно (переходить техникой канал - ред.)», - сказала Бобовникова.

На вопрос, пытаются ли россияне выйти на дорогу к Константиновке, Бобовникова ответила: «Да, это направление Ступочек. Если вы увидите на карте, враг пытается продвинуться, однако линия соприкосновения уже давно не движется благодаря действиям наших подразделений, которые стоят там они смогли остановить врага».

Она отметила, что россияне уже как месяц точно не продвигаются.

Дополнение

28 октября британская разведка сообщала о продвижении русских в Часовом Яру.