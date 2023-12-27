Враг обстрелял Купянск и Волчанск в Харьковской области, есть повреждения
Российские войска обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области, попали в газовую трубу, один человек получил ранения.
В Николаевской области ночью сбили три "шахеда", враг бил из артиллерии
В Николаевской области сбиты три беспилотника "шахед"; российская артиллерия обстреляла две громады.
Ночная атака на Одесскую область: Кипер уточнил количество пострадавших
Одесская область была атакована российскими беспилотниками.
По Херсону россияне выпустили 90 снарядов, область атаковали 161 раз: трое погибших, 16 раненых
Российские войска 161 раз обстреляли Херсонскую область, убив 3 и ранив 16 человек; во время обстрелов врагом было использовано 7 беспилотников "шахед".
Ночная атака дронами: в Одесской области есть погибший и раненые
Ночью враг атаковал южные регионы ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".
Днепропетровская область: ночью сбито 13 дронов, враг обстрелял Никопольщину
13 беспилотников сбиты в Днепропетровской области; Никопольщина подверглась артиллерийскому обстрелу, жертв нет.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 355 тысяч
С февраля 2022 года российские войска потеряли в Украине примерно 355 750 военнослужащих и 5 913 танков.
Мы все спланировали: Умеров о том, как планируют привлечь средства для экипировки 500 тысяч новых мобилизованных
Министр обороны Украины Умеров уверяет, что финансирование для оснащения 500 000 новых мобилизованных солдат запланировано, а детали не разглашаются.
За ночь было уничтожено 32 вражеских "шахеда"
Украинские Воздушные силы сообщили, что 27 декабря сбили 32 из 46 вражеских беспилотников; некоторые беспилотники упали без последствий.
Враг нанес 8 ракетных и 60 авиационных ударов: Генштаб сообщил о ситуации на фронте
Украинские войска отбили многочисленные вражеские атаки, при этом противник нанес 8 ракетных и 60 авиационных ударов. За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 32 беспилотника.