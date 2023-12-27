Враг обстрелял Купянск и Волчанск в Харьковской области, есть повреждения

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли более 15 населенных пунктов в Харьковской области, в частности, ударили по городам Купянск и Волчанск и по селу Казачья Лопань, где повреждена газовая труба и ранен мужчина. Об этом в среду сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По данным Синегубова, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Уды Богодуховского района, Волчанск Чугуевского района, Амбарное, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Варваровка Чугуевского района.

В 10:50 враг нанес удар по городу Купянск. Повреждены два частных дома, хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Около 11:30 произошел обстрел города Волчанск Чугуевского района. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Около 16:50 в результате вражеского удара по селу Казачья Лопань Харьковского района повреждена газовая труба. Получил ранения мужчина 1977 г.р. Пострадавшего с осколочными ранениями доставили в больницу. Состояние среднее. - написал Синегубов в Telegram.

"ВСУ отбили 16 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Купянского района", - сообщил глава ОВА.

За ночь было уничтожено 32 вражеских "шахеда"