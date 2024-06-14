Киев • УНН
Ночью российские войска нанесли авиаудары по прифронтовым населенным пунктам Купянского района Харьковской области, вызвав пожары и повреждения жилых домов. А в течение дня в результате вражеских обстрелов в регионе ранения получили два человека.
российские войска в ночь на 14 июня нанесли авиаудары по прифронтовым населенным пунктам Купянского района Харьковской области, возникли пожары. За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов в области травмированы два человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС и председателя ОВА Олега Синегубова.
Детали
По данным ГСЧС, в результате авиаударов по прифронтовым населенным пунктам Харьковщины возникли пожары и зафиксированы повреждения в жилом секторе с. Купянск-Узловой и с. Глушковка Купянского района.
По разным адресам горело 3 жилых дома и легковой автомобиль, общей площадью около 200 кв.м.
По данным главы ОВА, за прошедшие сутки из-за обстрелов россияне пострадали два человека. Повреждения зафиксированы в четырех населенных пунктах:
Что касается эвакуации, то по словам Синегубова, всего с 10 мая эвакуировали 11 тысяч 822 человека из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.
Напомним
В ночь на 14 июня Воздушные Силы сбили 7 ракет и 17 ударных дронов.