российские войска в ночь на 14 июня нанесли авиаудары по прифронтовым населенным пунктам Купянского района Харьковской области, возникли пожары. За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов в области травмированы два человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС и председателя ОВА Олега Синегубова.

Детали

По данным ГСЧС, в результате авиаударов по прифронтовым населенным пунктам Харьковщины возникли пожары и зафиксированы повреждения в жилом секторе с. Купянск-Узловой и с. Глушковка Купянского района.

По разным адресам горело 3 жилых дома и легковой автомобиль, общей площадью около 200 кв.м.

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки из-за обстрелов россияне пострадали два человека. Повреждения зафиксированы в четырех населенных пунктах:

13 июня в 17:30 Чугуевский район. пгт Старый Салтов. В результате обстрела повреждены кровли и окна десятка домов.

16:50 м. Купянск. В результате обстрела с FPV-дрона поврежден рейсовый автобус, который перевозил 15 гражданских лиц, авто полиции, гражданская машина, помещение кафе, жилые дома. Травмирован гражданский мужчина.

16:35 Чугуевский район, Старосалтовская ТГ, с. Хотимля. В результате обстрела горел эллинг и катер.

16:30 Чугуевский район, с. Бугаевка. В результате авиационного обстрела поврежден частный дом. Травмы получил мужчина - госпитализирован.



Что касается эвакуации, то по словам Синегубова, всего с 10 мая эвакуировали 11 тысяч 822 человека из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.

Напомним

В ночь на 14 июня Воздушные Силы сбили 7 ракет и 17 ударных дронов.