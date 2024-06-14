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Ворог вночі вдарив з авіації по Куп'янському району Харківщини, за добу в області двоє поранених

Ворог вночі вдарив з авіації по Куп'янському району Харківщини, за добу в області двоє поранених

Київ • УНН

 • 21038 перегляди

Вночі російські війська завдали авіаударів по прифронтових населених пунктах Куп'янського району Харківської області, спричинивши пожежі та пошкодження житлових будинків. А протягом дня внаслідок ворожих обстрілів у регіоні поранення отримали двоє людей.

російські війська у ніч на 14 червня завдав авіаударів по прифронтових населених пунктах  Куп'янського району Харківської області, виникли пожежі. Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів в області травмовані двоє людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС та голову ОВА Олега Синєгубова. 

Деталі 

За даними ДСНС, внаслідок авіаударів по прифронтових населених пунктах Харківщини виникли пожежі та зафіксовані пошкодження у житловому секторі с. Куп'янськ-Вузловий та с. Глушківка Куп'янського району.

За різними адресами горіло 3 житлових будинки та легковий автомобіль, загальною площею близько 200 кв.м.

За даними голови ОВА, минулої доби через обстріли росіяни постраждали двоє людей. Пошкодження зафіксовані у чотирьох населених пунктах: 

  • 13 червня о 17:30 Чугуївський район. смт Старий Салтів. Внаслідок обстрілу пошкоджено покрівлі та вікна десятка будинків. 
  • 16:50 м. Куп‘янськ. Внаслідок обстрілу з FPV-дрона пошкоджено рейсовий автобус, який перевозив 15 цивільних осіб, авто поліції, цивільна автівка, приміщення кафе, житлові будинки. Травмовано цивільного чоловіка.
  • 16:35 Чугуївський район, Старосалтівська ТГ, с. Хотімля. Внаслідок обстрілу горів елінг та катер.
  •  16:30 Чугуївський район, с. Бугаївка. Внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено приватний будинок. Травм зазнав чоловік — госпіталізований. 

Щодо евакуації, то за словами Синєгубова, всього із 10 травня евакуювали 11 тисяч 822 людини із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Нагадаємо

У ніч на 14 червня Повітряні Сили збили 7 ракет і 17 ударних дронів.

Тетяна Краєвська

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