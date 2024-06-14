Ворог вночі вдарив з авіації по Куп'янському району Харківщини, за добу в області двоє поранених
Київ • УНН
Вночі російські війська завдали авіаударів по прифронтових населених пунктах Куп'янського району Харківської області, спричинивши пожежі та пошкодження житлових будинків. А протягом дня внаслідок ворожих обстрілів у регіоні поранення отримали двоє людей.
російські війська у ніч на 14 червня завдав авіаударів по прифронтових населених пунктах Куп'янського району Харківської області, виникли пожежі. Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів в області травмовані двоє людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС та голову ОВА Олега Синєгубова.
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За даними ДСНС, внаслідок авіаударів по прифронтових населених пунктах Харківщини виникли пожежі та зафіксовані пошкодження у житловому секторі с. Куп'янськ-Вузловий та с. Глушківка Куп'янського району.
За різними адресами горіло 3 житлових будинки та легковий автомобіль, загальною площею близько 200 кв.м.
За даними голови ОВА, минулої доби через обстріли росіяни постраждали двоє людей. Пошкодження зафіксовані у чотирьох населених пунктах:
- 13 червня о 17:30 Чугуївський район. смт Старий Салтів. Внаслідок обстрілу пошкоджено покрівлі та вікна десятка будинків.
- 16:50 м. Куп‘янськ. Внаслідок обстрілу з FPV-дрона пошкоджено рейсовий автобус, який перевозив 15 цивільних осіб, авто поліції, цивільна автівка, приміщення кафе, житлові будинки. Травмовано цивільного чоловіка.
- 16:35 Чугуївський район, Старосалтівська ТГ, с. Хотімля. Внаслідок обстрілу горів елінг та катер.
- 16:30 Чугуївський район, с. Бугаївка. Внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено приватний будинок. Травм зазнав чоловік — госпіталізований.
Щодо евакуації, то за словами Синєгубова, всього із 10 травня евакуювали 11 тисяч 822 людини із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.
Нагадаємо
У ніч на 14 червня Повітряні Сили збили 7 ракет і 17 ударних дронів.