Есть информация, что россияне депортируют людей, которые не успели эвакуироваться, на свою территорию. Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы имеем информацию, что враг депортирует людей насильно на территорию РФ, особенно в Волчанске. мы даже знаем точное количество людей, которых они депортировали - говорит Верещук.

По ее словам она уже обратилась в МККК для того, чтобы они вмешались и помогли людям уехать.

В силу обстоятельств, они не смогли выехать и мы требуем у врага дать возможность людям с территорий активных боевых действий выехать в сторону Украины или в третьих стран - добавила она.

Напомним

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, Силы обороны контролируют ситуацию на Харьковщине. Большая часть Волчанска остается под контролем Украины.