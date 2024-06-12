Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что россияне принудительно депортируют людей, которые не смогли эвакуироваться из Волчанска Харьковской области, на территорию рф.
Есть информация, что россияне депортируют людей, которые не успели эвакуироваться, на свою территорию. Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире телемарафона, передает УНН.
Мы имеем информацию, что враг депортирует людей насильно на территорию РФ, особенно в Волчанске. мы даже знаем точное количество людей, которых они депортировали
По ее словам она уже обратилась в МККК для того, чтобы они вмешались и помогли людям уехать.
В силу обстоятельств, они не смогли выехать и мы требуем у врага дать возможность людям с территорий активных боевых действий выехать в сторону Украины или в третьих стран
Напомним
Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, Силы обороны контролируют ситуацию на Харьковщине. Большая часть Волчанска остается под контролем Украины.