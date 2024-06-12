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Ворог насильно депортує українців з Вовчанська на територію рф

Ворог насильно депортує українців з Вовчанська на територію рф

Київ • УНН

 • 57492 перегляди

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що росіяни примусово депортують людей, які не змогли евакуюватися з Вовчанська Харківської області, на територію рф.

Є інформація, що росіяни депортують людей, які не встигли евакуюватись, на свою територію. Про це заявила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук у ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми маємо інформацію, що ворог депортує людей насильно на територію рф, особливо у Вовчанську.Ми навіть знаємо точну кількість людей, яких вони депортували

- каже Верещук.

За її словами вона вже звернулась до МКЧХ для того, щоб вони втрутились та допомогли людям виїхати.

В силу обставин, вони не змогли виїхати і ми вимагаємо у ворога дати можливість людям з територій активних бойових дій виїхати в сторону України або в третіх країн

- додала вона.

Нагадаємо

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, Сили оборони контролюють ситуацію на Харківщині. Більша частина Вовчанська залишається під контролем України.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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