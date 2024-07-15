Враг накрыл артиллерийским огнем и бил дронами: в Никопольском районе повреждено предприятие и четырехэтажка

Никопольщина, что на Днепропетровщине, сегодня была под огнем оккупантов. Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, повреждено промышленное предприятие, изуродованы четырехэтажка и 10 частных домов, передает УНН.

"Опять неспокойный день на Никопольщине. Враг накрывал артиллерийским огнем. Бил дронами-камикадзе. Под ударом были райцентр, Марганецкая и Покровская громады. Повреждено промышленное предприятие. Изуродованы четырехэтажка, 10 частных домов, 4 хозяйственные постройки, гараж", - сообщил Лысак.

По его словам, разбиты легковушки и грузовик. Зацепило линию электропередач.

Произошло несколько пожаров, которые спасатели укротили. Погибших и пострадавших нет.

В результате вражеского обстрела на Днепропетровщине поврежден частный дом: пострадавших нет