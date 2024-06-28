Враг активно использует разведывательные БПЛА для выявления и нацеливания на энергетические объекты и другие объекты, стремясь разрушить энергетический сектор Украины и усложнить переживание украинцами зимы.
Враг применяет разведывательные беспилотные летательные аппараты в большом количестве, чтобы разведать территории, где находятся те или иные объекты, в том числе энергетические. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.
Детали
Мы видим, что враг применяет разведывательные беспилотные летательные аппараты в большом количестве. Они пытаются разведать территории, где находятся те или иные объекты, в том числе энергетические, а в дальнейшем пытаются поразить их или баллистическими ракетами, или управляемыми авиационными ракетами", - сказал Евлаш. Он отметил, что цели россиян не меняются. "В целом враг оставляет акценты на нашей энергетике, пытается полностью уничтожить, разрушить ее, чтобы украинцам было максимально сложно пережить эту зиму
Напомним,
В Украине сохраняется дефицит ракет к западным системам ПВО, ведь страна не производит эти ракеты, а потому полностью зависит от поддержки партнеров.