Враг применяет разведывательные беспилотные летательные аппараты в большом количестве, чтобы разведать территории, где находятся те или иные объекты, в том числе энергетические. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

Детали

Мы видим, что враг применяет разведывательные беспилотные летательные аппараты в большом количестве. Они пытаются разведать территории, где находятся те или иные объекты, в том числе энергетические, а в дальнейшем пытаются поразить их или баллистическими ракетами, или управляемыми авиационными ракетами", - сказал Евлаш. Он отметил, что цели россиян не меняются. "В целом враг оставляет акценты на нашей энергетике, пытается полностью уничтожить, разрушить ее, чтобы украинцам было максимально сложно пережить эту зиму - добавил Евлаш.

Напомним,

В Украине сохраняется дефицит ракет к западным системам ПВО, ведь страна не производит эти ракеты, а потому полностью зависит от поддержки партнеров.