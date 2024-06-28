Ворог почав застосовувати розвідувальні БПЛА у великій кількості - Євлаш
Київ • УНН
Ворог активно використовує розвідувальні БПЛА для виявлення та націлювання на енергетичні об'єкти та інші об'єкти, прагнучи зруйнувати енергетичний сектор України та ускладнити переживання українцями зими.
Ворог застосовує розвідувальні безпілотні літальні апарати у великій кількості, щоб розвідати території, де знаходяться ті чи інші об'єкти, в тому числі енергетичні. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає УНН.
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Ми бачимо, що ворог застосовує розвідувальні безпілотні літальні апарати у великій кількості. Вони намагаються розвідати території, де знаходяться ті чи інші об'єкти, в тому числі енергетичні, а в подальшому намагаються уразити їх або балістичними ракетами, або керованими авіаційними ракетами", - сказав Євлаш. Він зазначив, що цілі росіян не змінюються. "Загалом ворог залишає акценти на нашій енергетиці, намагається повністю знищити, зруйнувати її, аби українцям було максимально складно пережити цю зиму
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В Україні зберігається дефіцит ракет до західних систем ППО, адже країна не виготовляє ці ракети, а тому повністю залежить від підтримки партнерів.