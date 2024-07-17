Киев • УНН
Российская армия атаковала общину Гуляйполя в Запорожье с помощью беспилотников, в результате чего пострадала женщина и ее две маленькие дочери в возрасте 5 и 10 лет, когда в их дом попали беспилотники.
Армия рф атаковала беспилотниками Гуляйпольскую громаду, что в Запорожье. Есть попадание в дом, мать и две ее маленькие дочери получили ранения. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Две девочки - 5 и 10 лет - и их мама ранены в результате вражеской атаки на с. Успеновка", - сообщил Федоров.
По его словам, военнослужащие рф атаковали беспилотниками Гуляйпольскую громаду. Два БПЛА попали в дом, где находилась мама с девочками. Поврежден дом и придомовые постройки.
"Женщина и дети получили травмы от разбитого стекла, которое вылетело из окон. Сейчас их жизни ничего не угрожает", - резюмировал председатель ОВА.
Оккупанты ударили по двум районам Запорожья, есть раненые2 июля 2024, 04:04 • 28714 просмотров