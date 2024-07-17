Армия рф атаковала беспилотниками Гуляйпольскую громаду, что в Запорожье. Есть попадание в дом, мать и две ее маленькие дочери получили ранения. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Две девочки - 5 и 10 лет - и их мама ранены в результате вражеской атаки на с. Успеновка", - сообщил Федоров.

По его словам, военнослужащие рф атаковали беспилотниками Гуляйпольскую громаду. Два БПЛА попали в дом, где находилась мама с девочками. Поврежден дом и придомовые постройки.

"Женщина и дети получили травмы от разбитого стекла, которое вылетело из окон. Сейчас их жизни ничего не угрожает", - резюмировал председатель ОВА.

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