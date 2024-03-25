Враг атакует ракетами: в Одессе прогремели повторные взрывы

В Одессе повторные взрывы, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Мониторинговые группы сообщили о повторных пусках баллистики из оккупированного Крыма.

В 17.42 Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Одессы. Впоследствии украинские телеграмм-каналы сообщили о взрывах в городе.

Ранее

"Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Это важно! Враг атакует нас ракетами!" - сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Как сообщал УНН, в Одессе прогремел первый взрыв около 17.30.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: угроза применения баллистики