За минувшие сутки противник несколько раз атаковал Николаевщину, в результате чего поднялся пожар на открытой территории. Однако жертв среди гражданского населения нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины, на Николаевщине 15 июля около 08:45, во время ракетной атаки произошел подрыв в воздухе вражеской ракеты. Следовательно, из-за ее падения обломков на открытой территории загорелась сухая трава. Огонь был оперативно ликвидирован.

Кроме того, в тот же день в 17:15 и сегодня утром в 05:17 и 05:50 оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по городу Очаков и акватории Очаковской громады, а также по территории Куцурубской громады.

К счастью, везде обошлось без пострадавших.

Николаевская область подверглась ракетной атаке рф, загорелась сухая трава - ОВА