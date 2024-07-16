За минувшие сутки враг несколько раз обстрелял Николаевскую область, в результате чего возник пожар на открытой местности, но обошлось без жертв среди мирного населения.
За минувшие сутки противник несколько раз атаковал Николаевщину, в результате чего поднялся пожар на открытой территории. Однако жертв среди гражданского населения нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины, на Николаевщине 15 июля около 08:45, во время ракетной атаки произошел подрыв в воздухе вражеской ракеты. Следовательно, из-за ее падения обломков на открытой территории загорелась сухая трава. Огонь был оперативно ликвидирован.
Кроме того, в тот же день в 17:15 и сегодня утром в 05:17 и 05:50 оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по городу Очаков и акватории Очаковской громады, а также по территории Куцурубской громады.
К счастью, везде обошлось без пострадавших.
Николаевская область подверглась ракетной атаке рф, загорелась сухая трава - ОВА15 июля 2024, 06:42 • 23189 просмотров