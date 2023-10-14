В течение суток состоялось 68 боевых столкновения - Генштаб

Детали

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Леоновка, Гремьяч Черниговской области; Поповка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Блешня, Черниговской области; Бачевск, Вишенки, Волфино, Могрица Сумской области; Терновая, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

На Купьянском направлении украинские воины отбили 12 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области. Кроме того здесь противник нанес авиационные удары. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Купьянск, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Невского, Новолюбовки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Спирного Донецкой области. В то же время, Силы обороны отбили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Дроновка, Выемка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белой Горы, Александро-Шультино и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили 10 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и более 15 атак в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского, Нетайлово Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Авдеевка, Опытное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отбили около 10 атак врага в районе Мар’инки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Марьи Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Новоандреевки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Роботино, Малые Щербаки, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Одрадокамьянка, Николаевка, Ольговка, Высокое и Ульяновка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Садовое, Станислав, Александровка и областной центр Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 285 920 человек, 4931 танка и сотен единиц другой военной техники.